Виталий Мутко: «Стадион «Санкт-Петербург» – один из лучших в мире. Его критиковали по инерции»

Вице-премьер России Виталий Мутко высказался на тему отношения общества к арене «Санкт-Петербург».

«Критиковали просто по инерции, потому что это долгострой, но долгострой – это тема другого порядка. Я уже объяснял, что стадион серьезно строился последние два года. До этого стройку останавливали по разным причинам, и не хочу об этом сейчас говорить. А после того, как проект был включен в государственную программу в 2013 году, стройка была под жестким контролем.

Во время Кубка конфедераций стадион доказал свою состоятельность, это один из лучших стадионов мира, уникальное спортивное сооружение. Марко ван Бастен назвал арену великолепной. Разве это последний человек в футболе? Считаю, что город справился со всеми обязательствами.

Да, сейчас надо дорабатывать поле, но оно выдержало, оно было на уровне. Надо иметь в виду, что таких полей мало. Трава под закрытой крышей не растет, так что, конечно, с технологической точки зрения этот вопрос еще предстоит дорабатывать – как будет работать выкатное поле, или его надо менять раз в три месяца.

Но в целом хочу отметить высочайший уровень организации в Санкт-Петербурге и стадион, который был украшением. Надеюсь, он будет заполняться и на матчи «Зенита», а мы со сборной России сюда еще обязательно вернемся в знак признательности петербургским болельщикам», – поделился мыслями чиновник.