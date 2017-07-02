Защитник Джон Терри стал игроком «Астон Виллы».

Контракт рассчитан на ближайший сезон. По неофициальной информации, в соглашении оговорена возможность продления еще на год.

Терри перешел в «Астон Виллу» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Челси».





Фото: официальный сайт «Астон Виллы»