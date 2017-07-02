|
Терри стал игроком «Астон Виллы»
03.07.2017 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Джон Терри стал игроком «Астон Виллы».
Контракт рассчитан на ближайший сезон. По неофициальной информации, в соглашении оговорена возможность продления еще на год.
Терри перешел в «Астон Виллу» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Челси».
Фото: официальный сайт «Астон Виллы»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник Джон Терри стал игроком «Астон Виллы».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии