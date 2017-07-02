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Булыга проходит просмотр в «Тамбове»
03.07.2017 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий Виталий Булыга с сегодняшнего проходит просмотр в «Тамбове» (ФНЛ).Булыга проходит просмотр в «Тамбове»
Сегодня 37-летний футболист принял участие в товарищеском матче против ФК «Крумкачы» (4:0), появившись на поле во втором тайме.
Последним клубом Булыги была «Белшина».
Последний официальный матч футболист проводил 3 июля 2016 года против «Гранита» (4:0) в рамках высшей лиги.
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Белорусский нападающий Виталий Булыга с сегодняшнего проходит просмотр в «Тамбове» (ФНЛ).Булыга проходит просмотр в «Тамбове» Сегодня 37-летний футболист принял...
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