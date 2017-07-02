Белорусский нападающий Виталий Булыга с сегодняшнего проходит просмотр в «Тамбове» (ФНЛ).Булыга проходит просмотр в «Тамбове»

Сегодня 37-летний футболист принял участие в товарищеском матче против ФК «Крумкачы» (4:0), появившись на поле во втором тайме.

Последним клубом Булыги была «Белшина».

Последний официальный матч футболист проводил 3 июля 2016 года против «Гранита» (4:0) в рамках высшей лиги.