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Булыга проходит просмотр в «Тамбове»

03.07.2017 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий Виталий Булыга с сегодняшнего проходит просмотр в «Тамбове» (ФНЛ).Булыга проходит просмотр в «Тамбове»

Сегодня 37-летний футболист принял участие в товарищеском матче против ФК «Крумкачы» (4:0), появившись на поле во втором тайме.

Последним клубом Булыги была «Белшина».

Последний официальный матч футболист проводил 3 июля 2016 года против «Гранита» (4:0) в рамках высшей лиги.

 
 
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Белорусский нападающий Виталий Булыга с сегодняшнего проходит просмотр в «Тамбове» (ФНЛ).Булыга проходит просмотр в «Тамбове» Сегодня 37-летний футболист принял...

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