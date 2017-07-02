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Конте сказал руководству «Челси», что Лукаку надо купить даже за 100 млн фунтов

03.07.2017 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте крайне заинтересован в форварде Ромелу Лукаку.

Итальянец сказал руководству лондонского клуба, что нападающего «Эвертона» надо купить любой, даже за 100 миллионов фунтов. Трансфер необходимо осуществить нынешним летом.

«Челси» предпринимает шаги, чтобы купить защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, латераля «Ювентуса» Алекса Сандро и хавбека «Монако» Тьемуэ Бакайоко, но первейшая цель Конте – Лукаку.

В минувшем сезоне нападающий отыграл за «Эвертон» 37 матчей в премьер-лиге, забив 25 голов и сделав 6 результативных передач.

 
 
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте крайне заинтересован в форварде Ромелу Лукаку.

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