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Иван Савостиков о переходе Драгуна в БАТЭ: «Он поступил так, как посчитал нужным. Не стоит его критиковать»

03.07.2017 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер минского «Динамо» Иван Савостиков поделился мнением о переходе некогда хавбека столичного клуба Станислава Драгуна в БАТЭ.

«Правильно говорят, что рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Я не осуждаю Драгуна. Стасик – хороший парень, у которого все будет хорошо. Не хочу его критиковать.  Мы знаем совсем немного о его отношениях с руководством «Динамо», с руководством БАТЭ. Драгун поступил так, как посчитал нужным. Не стоит его винить и критиковать. А преданность «Динамо»… Каждый делает так, как лучше для него. Вот и все», – сказал Савостиков.

«Любовь и преданность одному клубу? Думаю, все это умерло». Болельщики «Динамо» – о переходе Драгуна в БАТЭ

 
 
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Тренер минского «Динамо» Иван Савостиков поделился мнением о переходе некогда хавбека столичного клуба Станислава Драгуна в БАТЭ.

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