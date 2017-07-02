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Иван Савостиков о переходе Драгуна в БАТЭ: «Он поступил так, как посчитал нужным. Не стоит его критиковать»
03.07.2017 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер минского «Динамо» Иван Савостиков поделился мнением о переходе некогда хавбека столичного клуба Станислава Драгуна в БАТЭ.
«Правильно говорят, что рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Я не осуждаю Драгуна. Стасик – хороший парень, у которого все будет хорошо. Не хочу его критиковать. Мы знаем совсем немного о его отношениях с руководством «Динамо», с руководством БАТЭ. Драгун поступил так, как посчитал нужным. Не стоит его винить и критиковать. А преданность «Динамо»… Каждый делает так, как лучше для него. Вот и все», – сказал Савостиков.
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Иван Савостиков о переходе Драгуна в БАТЭ: «Он поступил так, как посчитал нужным. Не стоит его критиковать»
Тренер минского «Динамо» Иван Савостиков поделился мнением о переходе некогда хавбека столичного клуба Станислава Драгуна в БАТЭ.
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