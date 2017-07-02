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Воробей вместо «Слована» перейдет в «Куньлунь»

03.07.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно «Прессболу», белорусский защитник Павел Воробей (1997) перейдет в китайский «Куньлунь».

Ранее хоккеист договорился о просмотре в братиславском «Словане», однако незадолго до отъезда в команду Милоша Ржиги на связь с агентом игрока Вячеславом Махренским вышли боссы пекинского клуба и предложили полновесный двухлетний контракт.

По словам Махренского, словаки с пониманием отнеслись к решению Воробья.

Напомним, ранее в «Куньлунь» перешел еще один хоккеист сборной Беларуси – Андрей Костицын.

В минувшей «регулярке» пекинцы финишировали на «Востоке» восьмыми, и в первом раунде плей-офф уступили будущему серебряному призеру – магнитогорскому «Металлургу» (1:4). После этого главный тренер Владимир Юрзинов-младший подал в отставку, а новым наставником стал легендарный канадец Майк Кинэн, завоевывавший Кубок Стэнли с «Рейнджерс» и Кубок Гагарина с «Магниткой».

 
 
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Как стало известно «Прессболу», белорусский защитник Павел Воробей (1997) перейдет в китайский «Куньлунь».

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