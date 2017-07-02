Антон Матвеенко: «Свист болельщиков «Динамо»? Не ожидал такой реакции. Наверное, им не понравилось, что я забил»

Полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко рассказал о своем жесте болельщикам минского «Динамо» в ответ на их свист в адрес футболиста.

«Не понравился гул болельщиков в мою сторону. Показал им пару жестов, чтобы ребята успокоились. Наверное, им пришлось не по душе то, что я забил. Честно говоря, не ожидал такой реакции зрителей, поэтому у меня вскипели эмоции. Если так освистывали меня, наверное, Стасику (Драгун – прим. Tribuna.com) вообще не повезет. Думаю, на секторах появятся не самые приятные баннеры и плакаты. На первых порах в матчах против «Динамо» ему будет нелегко. Что касается его перехода в БАТЭ, то человек решил, что там ему будет лучше. Драгун – умный и взрослый парень, который сделал так, как считает нужным. Больше мне нечего сказать по этому поводу», – сказал Матвеенко.

Напомним, в 2010-м году Матвеенко выступал за минское «Динамо».

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