Людас Румбутис о переходе Драгуна в БАТЭ: «Преданность одному клубу осталась в прошлом. Это все умерло. Сейчас такая жизнь»

Футбольный специалист Людас Румбутис прокомментировал переход полузащитника Станислава Драгуна, который в свое время выступал за минское «Динамо», в БАТЭ.

– Вспомните времена, когда Фигу играл в «Барселоне» и перешел в «Реал». Каждый человек хочет работать там, где он будет чувствовать себя лучше. Ни в коем случае не осуждаю Драгуна. Не сказал бы, что в последнее время в «Динамо» есть какая-то преемственность поколений. В БАТЭ это чувствуется. Посмотрите: Молош, Рогожкин после окончания карьеры работают в системе клуба. Не буду говорить о Ермаковиче, Баге и остальных… Чужая душа – потемки. Я не имею права хвалить или осуждать Станислава.

– Получается, вещи вроде любви и преданности к одному клубу остались в прошлом?

– Думаю, все это умерло. Наверное, наше поколение «Динамо (Курненин, Боровский, Курбыко, я) – последнее, у кого в жизни был один клуб. Сейчас все заключают короткие контракты. Подписывая новое соглашение, каждый хочет выбить для себя бОльшие условия. Это нормально. Сейчас такая жизнь. Мне было бы непонятно, если бы БАТЭ и «Динамо» предложили Драгуну одинаковые условия, а он отправился в Борисов. Но если в одном месте предложили одну зарплату, а в другом другую… Мы же не можем говорить, как все было на самом деле. Мы этого не знаем, – сказал Румбутис.