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Алан Дзагоев: «К Черчесову отношусь с уважением, в наших отношениях все хорошо»

03.07.2017 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев дал понять, что у него хорошие отношения с тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Хотел бы сказать несколько слов по поводу информации, которая появилась сегодня. Никакого конфликта с Черчесовым у меня не было и быть не может. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу, в наших отношениях все хорошо.

В Кубке Конфедераций я не участвовал исключительно из-за травмы. Только два дня назад я начал тренироваться в общей группе без ограничений.

Добавлю, что сама новость никакого впечатления на меня не произвела. Я даю этот комментарий только для того, чтобы люди ничего не додумывали и не верили подобной информации», – заявил полузащитник.

Ранее «Советский спорт» сообщил, что у тренера возник конфликт с футболистами, в числе которых назывались вратарь Игорь Акинфеев, защитник Василий Березуцкий, приостановивший выступления за национальную команду, а также Дзагоев и нападающий Федор Смолов.

 
Теги: Новости
 
 
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Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев дал понять, что у него хорошие отношения с тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

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