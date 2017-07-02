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Роналду сообщил Пересу, что не собирается уходить из «Реала»
03.07.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Криштиану Роналду не планирует покидать «Реал».
32-летний капитан сборной Португалии после поражения команды от Чили в полуфинале Кубка конфедераций провел беседу с президентом мадридцев Флорентино Пересом.
Роналду заверил Переса, что не собирается уходить из команды, сообщает A Bola со ссылкой на El Confidencial.
«За ужином с друзьями я только сказал, что меня огорчает эта ситуация (с обвинением в неуплате налогов – прим. Tribuna.com), что меня ранит подобное отношение: со мной обращаются как с преступником, хотя я всегда выполнял все налоговые обязательства как в Англии, так и в Испании.
Я никогда не говорил, что хочу покинуть «Реал», – заявил Роналду в телефонном разговоре с Пересом.
Игрок и президент встретятся в конце июля, когда Роналду выйдет из отпуска.
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Нападающий Криштиану Роналду не планирует покидать «Реал».
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