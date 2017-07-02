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Роналду сообщил Пересу, что не собирается уходить из «Реала»

03.07.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Криштиану Роналду не планирует покидать «Реал».

32-летний капитан сборной Португалии после поражения команды от Чили в полуфинале Кубка конфедераций провел беседу с президентом мадридцев Флорентино Пересом.

Роналду заверил Переса, что не собирается уходить из команды, сообщает A Bola со ссылкой на El Confidencial.

«За ужином с друзьями я только сказал, что меня огорчает эта ситуация (с обвинением в неуплате налогов – прим. Tribuna.com), что меня ранит подобное отношение: со мной обращаются как с преступником, хотя я всегда выполнял все налоговые обязательства как в Англии, так и в Испании.

Я никогда не говорил, что хочу покинуть «Реал», – заявил Роналду в телефонном разговоре с Пересом.

Игрок и президент встретятся в конце июля, когда Роналду выйдет из отпуска.

Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

 
 
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Нападающий Криштиану Роналду не планирует покидать «Реал».

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