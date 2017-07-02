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Во втором круге Уимблдона Соболенко встретится с Виттхефт

03.07.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен соперник белорусской теннисистки Арины Соболенко в 1/32 Уимблдона.

Соболенко во втором круге встретится с 22-летней немкой Кариной Виттхефт.

Виттхефт победила сеяную хорватку Мирьяну Лючич-Барони 6:3, 5:7, 8:6.

Встреча Соболенко – Виттхефт пройдет 5 июля.

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Стал известен соперник белорусской теннисистки Арины Соболенко в 1/32 Уимблдона.

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