﻿ «Шахтер» – «Неман». Ковалевич удален со скамейки запасных. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шахтер» – «Неман». Ковалевич удален со скамейки запасных

03.07.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич удален судей со скамейки запасных в матче 15 тура против «Шахтера».

Скорее всего, судья принял это решение после того, как Ковалевич ногой отбил мяч на трибуны. Чуть раньше тренер неоднократно в нецензурной форме высказывал недовольство действиями судей.

Матч обслуживает бригада Сергея Цинкевича.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич удален судей со скамейки запасных в матче 15 тура против «Шахтера».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Даллас» подписал 5-летний контракт с Радуловым с зарплатой 6,25 млн долларов в год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика