«Шахтер» – «Неман». Ковалевич удален со скамейки запасных

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич удален судей со скамейки запасных в матче 15 тура против «Шахтера».

Скорее всего, судья принял это решение после того, как Ковалевич ногой отбил мяч на трибуны. Чуть раньше тренер неоднократно в нецензурной форме высказывал недовольство действиями судей.

Матч обслуживает бригада Сергея Цинкевича.