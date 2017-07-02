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«Шахтер» – «Неман». Ковалевич удален со скамейки запасных
03.07.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич удален судей со скамейки запасных в матче 15 тура против «Шахтера».
Скорее всего, судья принял это решение после того, как Ковалевич ногой отбил мяч на трибуны. Чуть раньше тренер неоднократно в нецензурной форме высказывал недовольство действиями судей.
Матч обслуживает бригада Сергея Цинкевича.
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич удален судей со скамейки запасных в матче 15 тура против «Шахтера».
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