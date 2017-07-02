Павел Батюто: «Соглашусь с мнением Криушенко по поводу судейства матчей «Шахтера» 

Тренер «Немана» Павел Батюто после матча с «Шахтером» (0:0) в рамках 15-го тура чемпионата коснулся Беларуси судейской темы.

«Я соглашусь с мнением главного тренера национальной сборной. Это касается судейства. А моей команде могу сказать спасибо за игру. Ребята полностью отдались игре. Оказавшись в сложной ситуации, имели в контратаках неплохие моменты, которые могли привести к голу в чужие ворота», – сказал Батюто.

Отметим, что во втором тайме поединка из технической зоны был удален рулевой гродненской команды Игорь Ковалевич.

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