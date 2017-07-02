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Олег Кубарев: «В меньшинстве у «Немана» получалось даже лучше, чем в равных составах»

03.07.2017 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал исход матча с «Неманом» (0:0) в рамках 15-го тура чемпионата Беларуси.

«Получилась боевая игра. Боевая ничья. К сожалению, мы не может выиграть второй матч подряд, но сегодня у нас были отличные моменты, не хватило чуть-чуть в завершении.

Чего не хватает в таких ситуациях? Конечно, свежести. Кто-то у нас действительно подустал, кого-то мы берегли, кому-то уже не хватает игрового тонуса, потому что есть футболисты, которые практически не играли.

Перед нами стояла задача сохранить состав к следующей игре и постараться победить. Мы старались, мне не в чем упрекнуть свою команду. Но это футбол, так бывает. «Неман», надо отдать должное, играл достойно, в меньшинстве у гродненцев получалось даже лучше, чем в равных составах», – сказал Кубарев.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал исход матча с «Неманом» (0:0) в рамках 15-го тура чемпионата Беларуси.

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