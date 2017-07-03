Отступные Доннаруммы в «Милане» составят 100 млн евро, без Лиги чемпионов – 50

договорился о продлении контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Отступные в новом соглашении 18-летнего вратаря составят 100 миллионов евро. Если клуб не попадает в Лигу чемпионов, сумма выкупа опустится до 50 миллионов.

Договор будет рассчитан на пять лет. Зарплата Доннаруммы составит, вероятно, 6 миллионов евро в год.

В на роль второго голкипера придет 26-летний брат Доннаруммы – Антонио (выступающий за греческий ), его контракт обойдется миланцам в 1 миллион евро.

Перед достижением договоренности с Доннарумма отказался от перехода в «ПСЖ», который предлагал ему 13 миллионов евро в год.

Напомним, что в начале июня воспитанник отказался от продления контракта, рассчитанного до лета 2018 года. Клуб предлагал ему 25 миллионов за пять лет. Сообщалось, что руководители миланцев приняли решение не отпускать футболиста за 30-40 миллионов и не предоставлять ему игровую практику в течение года.

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