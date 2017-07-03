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Отступные Доннаруммы в «Милане» составят 100 млн евро, без Лиги чемпионов – 50
04.07.2017 00:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Отступные в новом соглашении 18-летнего вратаря составят 100 миллионов евро. Если клуб не попадает в Лигу чемпионов, сумма выкупа опустится до 50 миллионов.
Договор будет рассчитан на пять лет. Зарплата Доннаруммы составит, вероятно, 6 миллионов евро в год.
В
Перед достижением договоренности с
Напомним, что в начале июня воспитанник
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«Милан» договорился о продлении контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.
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