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Экстралига. Лобанов, Филичкин и Иван Усенко перешли в «Шахтер»

04.07.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Шахтер» заключил контракты с двумя экс-хоккеистами «Гомеля».

Вакантное место на вратарской позиции после ухода в столичную «Юность» Михаила Шибанова занял Евгений Лобанов.

Линию обороны «горняки» укрепили при помощи экс-защитника сборной Беларуси Андрея Филичкина.

Защитник Иван Усенко перешел в «Шахтер» из «Юности», в прошлом сезоне провел 21 матч, сделал 6 результативных передач.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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«Шахтер» заключил контракты с двумя экс-хоккеистами «Гомеля».

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