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Экстралига. Лобанов, Филичкин и Иван Усенко перешли в «Шахтер»
04.07.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Шахтер» заключил контракты с двумя экс-хоккеистами «Гомеля».
Вакантное место на вратарской позиции после ухода в столичную «Юность» Михаила Шибанова занял Евгений Лобанов.
Линию обороны «горняки» укрепили при помощи экс-защитника сборной Беларуси Андрея Филичкина.
Защитник Иван Усенко перешел в «Шахтер» из «Юности», в прошлом сезоне провел 21 матч, сделал 6 результативных передач.
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«Шахтер» заключил контракты с двумя экс-хоккеистами «Гомеля».
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