Валерий Исаев: «Представители минского «Динамо» просто заигрывали с Драгуном. Складывалось ощущение, что Стас сам должен был позвонить руководству клуба»
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Белорусский агент Валерий Исаев рассказал о переговорах Станислава Драгуна с минским «Динамо».
– Я знаю, что в июне у Стаса были реальные варианты из чемпионатов Польши и Израиля. Что касается интереса минского «Динамо», скажу так: представители клуба просто заигрывали с Драгуном. Извините меня, но предложения заслуженному футболисту страны не делают так, как это делалось со стороны «Динамо». Складывалось ощущение, что Стас сам должен был позвонить руководству клуба и сказать, что хочет поиграть за букву «Д» на груди. Это просто смешно. Переход такого футболиста в «Динамо» мог состояться только при одном обстоятельстве – после разговора Драгуна с хозяином клуба. Этой беседы не случилось, – сказал Исаев.
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Белорусский агент Валерий Исаев рассказал о переговорах Станислава Драгуна с минским «Динамо».
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