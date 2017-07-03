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НБА. Кевин Дюрэнт подпишет с «Голден Стэйт» 2-летний контракт на 53 млн долларов
04.07.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард Кевин Дюрэнт заключит с «Голден Стэйт» 2-летний контракт на 53 миллиона долларов.
В соглашении будет прописана опция игрока на второй год. Ожидается, что MVP Финала-2017 следующим летом снова воспользуется этой возможностью и станет неограниченно свободным агентом.
Дюрэнт ранее отказался от 28 миллионов, которые полагались ему за сезон-2017/18. В это межсезонье форвард мог бы подписать максимальное соглашение на 34 миллиона. 9-миллионная «скидка» от 28-летнего игрока позволила «Уорриорз» сохранить Шона Ливингстона и Андре Игудалу.
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Форвард Кевин Дюрэнт заключит с «Голден Стэйт» 2-летний контракт на 53 миллиона долларов.
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