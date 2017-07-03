ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. Кевин Дюрэнт подпишет с «Голден Стэйт» 2-летний контракт на 53 млн долларов

04.07.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард Кевин Дюрэнт заключит с «Голден Стэйт» 2-летний контракт на 53 миллиона долларов.

В соглашении будет прописана опция игрока на второй год. Ожидается, что MVP Финала-2017 следующим летом снова воспользуется этой возможностью и станет неограниченно свободным агентом.

Дюрэнт ранее отказался от 28 миллионов, которые полагались ему за сезон-2017/18. В это межсезонье форвард мог бы подписать максимальное соглашение на 34 миллиона. 9-миллионная «скидка» от 28-летнего игрока позволила «Уорриорз» сохранить Шона Ливингстона и Андре Игудалу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард Кевин Дюрэнт заключит с «Голден Стэйт» 2-летний контракт на 53 миллиона долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Экстралига. Лобанов, Филичкин и Иван Усенко перешли в «Шахтер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика