НБА. Кевин Дюрэнт подпишет с «Голден Стэйт» 2-летний контракт на 53 млн долларов

Форвард Кевин Дюрэнт заключит с «Голден Стэйт» 2-летний контракт на 53 миллиона долларов.

В соглашении будет прописана опция игрока на второй год. Ожидается, что MVP Финала-2017 следующим летом снова воспользуется этой возможностью и станет неограниченно свободным агентом.

Дюрэнт ранее отказался от 28 миллионов, которые полагались ему за сезон-2017/18. В это межсезонье форвард мог бы подписать максимальное соглашение на 34 миллиона. 9-миллионная «скидка» от 28-летнего игрока позволила «Уорриорз» сохранить Шона Ливингстона и Андре Игудалу.