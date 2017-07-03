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Николай Ходасевич: «Шахтер» по-прежнему не готов брать свое в больших играх»

04.07.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист Николай Ходасевич и специалист Василий Хомутовский в программе «Время футбола» поделились мнением о старте «Шахтера» в Лиге Европы.

Николай Ходасевич: Матч «Шахтера» против «Судувы» ложится в одну колею. Ведь в этом году «Шахтер» проиграл финал Кубка страны брестскому «Динамо», на выезде проиграл БАТЭ, еле-еле вытащил ничью в матче против минского «Динамо». «Шахтер» по-прежнему не готов брать свое в больших играх. Не готов дожимать. Вот есть дух победителя у команды. Нужно было забивать хотя бы один мяч «Судуве». Этот матч во мне породил сомнения того, что «Шахтер» с запасом дальше сможет тащить на своих плечах БАТЭ. Не факт, что в дальнейшем будет получаться в чемпионате. Вспомним, как некоторые встречи клуб выигрывал натужно у соперников ниже классом.

«Шахтер» может разменять еврокубки на чемпионат?

Василий Хомутовский: «Судуве» проигрывать нельзя, потому что будет волна критики. «Судуву» будут проходить, а дальше, если попадут на сильного соперника, то могут быть вопросы. Сейчас трансферное окно, в которое можно укрепиться и спокойно играть на два фронта.

 
 
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Журналист Николай Ходасевич и специалист Василий Хомутовский в программе «Время футбола» поделились мнением о старте «Шахтера» в Лиге Европы.

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