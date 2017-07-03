﻿ Козловский, Карев и Чуприс покинули «Шахтер», Артур Буйницкий и еще 4 игрока находятся на просмотре в клубе. 21.by
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Козловский, Карев и Чуприс покинули «Шахтер», Артур Буйницкий и еще 4 игрока находятся на просмотре в клубе

04.07.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Солигорский «Шахтер» продолжает подготовку к сезону.

Команду покинули вратарь Константин Козловский, защитники Вячеслав Белов и Андрей Карев, нападающие Илья Докшин и Ярослав Чуприс.

Пять хоккеистов находится на просмотре в клубе. Защитник Даниил Бокун, форварды Артем Антоненко, Андрей Белевич, Артур Буйницкий и Евгений Дадонов.

 
 
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