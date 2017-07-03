Трансляцию боя Пакьяо – Хорн на телеканале ESPN посмотрели более 4 миллионов человек

Телеканал ESPN опубликовал рейтинги трансляции боя Мэнни Пакьяо против Джеффа Хорна.

Средняя аудитория трансляции вечера «Битва за Брисбен» составила 3,1 миллиона зрителей на каналах ESPN и ESPN Deportes (испаноязычная версия канала). Пиковый показатель аудитории в последние полчаса трансляции составил 4,4 миллиона зрителей. Для ESPN это самый высокий рейтинг боксерской трансляции с 1995 года.

2-го июля в Австралии местный боксер Джефф Хорн победил чемпиона WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо со счетом 117-111 и 115-113 (дважды), но многие посчитали решение судей спорным.