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Трансляцию боя Пакьяо – Хорн на телеканале ESPN посмотрели более 4 миллионов человек

04.07.2017 10:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Телеканал ESPN опубликовал рейтинги трансляции боя Мэнни Пакьяо против Джеффа Хорна.

Средняя аудитория трансляции вечера «Битва за Брисбен» составила 3,1 миллиона зрителей на каналах ESPN и ESPN Deportes (испаноязычная версия канала). Пиковый показатель аудитории в последние полчаса трансляции составил 4,4 миллиона зрителей. Для ESPN это самый высокий рейтинг боксерской трансляции с 1995 года.

2-го июля в Австралии местный боксер Джефф Хорн победил чемпиона WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо со счетом 117-111 и 115-113 (дважды), но многие посчитали решение судей спорным.

 
 
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Телеканал ESPN опубликовал рейтинги трансляции боя Мэнни Пакьяо против Джеффа Хорна.

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