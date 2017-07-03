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Василий Хомутовский: «Гуренко сам себя поставил на уровень Журавеля и Рашовича, теперь ему придется доказывать и соответствовать»

04.07.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист Николай Ходасевич и специалист Василий Хомутовский в программе «Время футбола» поделились мнением о старте минского «Динамо» в Лиге Европы.

Николай Ходасевич: Ждали, что «Динамо» разгромит «Рунавик», а получилось – 2:1. Не продолжение ли это того, как «Динамо» играет в чемпионате? Много побед со счетом 1:0 или минимальных побед. Все это переносится в Лигу Европы. 2:1 даже против этой команды, которая откровенно уступает в классе, это опасно.

Василий Хомутовский: Согласен. В прошлом году «Шахтер» вынес эту команду по сумме двух матчей 7:0.

Николай Ходасевич: Сергей Гуренко подставил сам себя. Когда его спросили об уровне состава команды, то он ответил, что состав у него такой же, как у Журавеля и Рашовича, когда команда выходила в групповой этап. То есть теперь мы должны мерить минское «Динамо» по результату попадания в групповой этап.

Василий Хомутовский: Он сказал, что команда не слабее, чем команда Журавеля и команда Рашовича. Значит твой тренерский штаб должен выйти в группу Лиги Европы. Гуренко сам себя поставил на уровень Журавеля и Рашовича, теперь ему придется доказывать и соответствовать.

Думаю, что в ответных матчах ни у «Шахтера», ни у «Динамо» проблем не возникнет, – сказал Хомутовский.

 
 
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Журналист Николай Ходасевич и специалист Василий Хомутовский в программе «Время футбола» поделились мнением о старте минского «Динамо» в Лиге Европы.

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