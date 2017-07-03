Владимир Журавель: «Попадание в четверку? Эта задача остается до конца сезона. На данный момент это будет приемлемым результатом для нас»

Главный тренер «Динамо-Брест» Владимир Журавель подводит итоги первого круга.

- Как вы оцените результаты работы за прошедшие 6 месяцев?

– Все на поверхности. Кубковые матчи нам удались, получилось выиграть в финале. Что касается чемпионата, то здесь удовлетворения никакого нет. Позиция, которую мы занимаем в турнирной таблице, не соответствует нашим ожиданиями. Это самое большое разочарование. Причины есть, и не одна. Думаю, в какой-то степени повлиял Кубок. По дороге к финалу у нас были некоторые эксперименты. В частности, в матче против «Шахтера» мы дали отдохнуть лидерам, что повлияло результат. Будем откровенны, чемпионат не задался.

- Перед началом сезона, когда были проведены сборы и укомплектован состав, на какое место в чемпионате вы настраивались?

– Естественно, мы планировали идти в группе лидеров ну или как минимум на расстоянии вытянутой руки от лидеров. Сейчас видим совершенно другую картину, большой отрыв, игр остается все меньше.

- В одном из своих интервью Сергей Ковальчук говорил, что цель на сезон – это пробиться в четверку. Насколько сейчас команда далека от выполнения этой задачи?

– Эта задача остается до конца сезона. Продолжаем играть и при определенных раскладах четвертое место дает право на участие в еврокубках. На данный момент это будет приемлемым результатом для нас. Мы понимали, что в любом случае летом будут изменения и состав модернизируется.

- Учитывая глубину состава, перед каждым матчем у вас большой выбор игроков для заявки. Как объясняетесь с теми, кто остается вне игры?

– С одной стороны тренеру хорошо, когда есть из кого выбирать, с другой – это всегда определенные проблемы. Нужно выбрать 18 футболистов и все равно еще человек 5-6 у нас остается. Все спортсмены максималисты, все хотят играть. Здесь сложнее всего объяснить по какой причине ты сегодня не играешь. Это сложно. Тот, кто играет, вопросов не задает. Все футболисты разные, с разным характером, но мы постоянно объясняем, что есть конкуренция и вы должны показывать свою состоятельность не только в играх, но и ежедневно на тренировках.

- На пресс-конференциях вас часто спрашивали о том, какие отношения складываются с руководством, задумываетесь ли вы об отставке. Ответы были предельно корректны, но что вы думали в тот момент?

– Специфика тренерской работы такова, что оценку дают только по результату. И общественность, и руководители, и в первую очередь самому нужно объективно понимать. Внутри я сам не доволен тем результатом, который у нас есть. Впервые команда, которую я тренирую, находится так низко в турнирной таблице. Эта ситуация крайне неприятна. Поверьте, сам себе я даю оценку похлеще, чем общественность. Естественно, когда нет результата, нужно быть готовым к любому развитию событий. Однозначно должна произойти перезагрузка и в ментальном плане, и в физическом. К тому же еврокубки на носу. Команду надо встряхнуть. Как это будет делаться? Ну, посмотрим.

За весь первый круг мы не выиграли ни одного выездного матча. Формируем мнение, что если мы и команда, то пока только домашняя. Это тоже давит на психику. Все игроки находятся под давлением и в этом плане не получается их раскрепостить. Всегда чего-то не хватает. Мы очень много пропустили, неприлично много (17 мячей). Иногда шутим, что почти каждый гол в наши ворота – это гол тура. Постоянно нам забивают красивыми ударам. И в Жодино, и в Могилеве, и в Минске против «Ислочи». Гол Рудика можно вспомнить, – сказал Журавель.