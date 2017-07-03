Николай Ходасевич: «Переход Драгуна в БАТЭ? Из разных источников поступает информация, что в Борисове предложили самый вкусный пакет леденцов»

Журналист Николай Ходасевич и специалист Василий Хомутовский порассуждали о переходе Станислава Драгуна в БАТЭ.

Николай Ходасевич: Ты играл в «Стяуа». Через Томск, Украину, «Крумкачы», вернулся бы в бухарестское «Динамо»?

Василий Хомутовский: У каждого своя голова на плечах. Он выбрал Борисов может быть потому, что выиграет наконец-таки титул, сыграет в Лиге чемпионов. Парень пока ничего не выиграл в своей карьере, для него это дополнительный стимул. То, что он когда-то говорил, что, если вернется в Беларусь, то только в «Динамо», возможно, это было возрастное, и он это перерос.

Что касается чемпионата Румынии, то там совсем другой болельщицкий интерес, такое было бы просто невозможно. Когда я ушел в Томск, бухарестское «Динамо» хотело взять меня в аренду, но этот вариант я даже не рассматривал. Выступая в «Стяуа», я сказал: «Если вернусь в Румынию, то никогда не перейду к прямому конкуренту». Если бы так случилось, я бы поставил крест на тех годах, когда я играл в «Стяуа», крест на любви болельщиков в стране. Это моя позиция по отношению к Румынии, у нас немного другая ситуация, не тот болельщицкий ажиотаж у нас в стране. Я никого не осуждаю.

Николай Ходасевич: Но минское «Динамо» предлагало контракт. Можно было вернуться в свой клуб, помочь ему стать чемпионом, поиграть в еврокубках. Но Стас, руководствуясь своими причинами, переходит в БАТЭ.

Василий Хомутовский: Ты считаешь, что причины финансовые?

Николай Ходасевич: Из разных источников поступает информация, что в Борисове предложили самый вкусный пакет леденцов.