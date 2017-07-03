Дмитрий Хохлов: «Новость о возможном переходе Драгуна в «Шахтер» не соответствовала действительности»

Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов заявил, что клуб не предлагал контракт Станиславу Драгуну.

«Что касается новости о переходе в «Шахтер» Драгуна, я никак на нее не отреагировал. Она попросту не соответствовала действительности. Прочитал эту информацию и пошел дальше», – сказал Хохлов.

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