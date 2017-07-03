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Калугин не подошел донецкому «Олимпику» и вернется в «Крумкачы»

04.07.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Просмотр защитника «Крумкачоў» Михаила Калугина в донецком «Олимпике» не завершился подписанием контракта.

Футболист возвращается в расположение столичной команды.

В нынешнем сезоне футболист провел 14 матчей в высшей лиге, забил 1 мяч.

 
 
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Просмотр защитника «Крумкачоў» Михаила Калугина в донецком «Олимпике» не завершился подписанием контракта.

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