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Калугин не подошел донецкому «Олимпику» и вернется в «Крумкачы»
04.07.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Просмотр защитника «Крумкачоў» Михаила Калугина в донецком «Олимпике» не завершился подписанием контракта.
Футболист возвращается в расположение столичной команды.
В нынешнем сезоне футболист провел 14 матчей в высшей лиге, забил 1 мяч.
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Просмотр защитника «Крумкачоў» Михаила Калугина в донецком «Олимпике» не завершился подписанием контракта.
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