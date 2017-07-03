Кубок Короля. Сборная клубов Беларуси в полуфинале сыграет со сборной Буркина-Фасо

На следующей неделе белорусская команда отправится на междунарождный футбольный турнир в Тайланд.

В товарищеском турнире также примут участие сборные Тайланда, Буркина-Фасо и КНДР. 14 июля состоятся два полуфинальных поединка, затем 16 июля будет сыгран финальный матч, а также игра за третье место.

Расписание полуфиналов выглядит следующим образом:

14.07.2017

Буркина-Фасо – Сборная клубов Беларуси

КНДР – Тайланд

Оба матча пройдут на национальном стадионе «Раджамангала» в Бангкоке.