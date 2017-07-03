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Кубок Короля. Сборная клубов Беларуси в полуфинале сыграет со сборной Буркина-Фасо
04.07.2017 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
На следующей неделе белорусская команда отправится на междунарождный футбольный турнир в Тайланд.
В товарищеском турнире также примут участие сборные Тайланда, Буркина-Фасо и КНДР. 14 июля состоятся два полуфинальных поединка, затем 16 июля будет сыгран финальный матч, а также игра за третье место.
Расписание полуфиналов выглядит следующим образом:
14.07.2017
Буркина-Фасо – Сборная клубов Беларуси
КНДР – Тайланд
Оба матча пройдут на национальном стадионе «Раджамангала» в Бангкоке.
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На следующей неделе белорусская команда отправится на междунарождный футбольный турнир в Тайланд.
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