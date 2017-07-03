Виктория Азаренко: «Очень растрогалась, когда увидела, сколько людей пришло меня поприветствовать»

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, в понедельник в первом круге «Уимблдона» обыгравшая СиСи Беллис 3:6, 6:2, 6:1, выиграла матч в SW19 впервые с 2015-го.

«Было чудесно. Атмосфера была очень душевная, и я очень растрогалась, когда увидела, сколько людей пришло меня поприветствовать. Я очень рада.

From a set down, @vika7 comes back to beat CiCi Bellis with a 3-6, 6-2, 6-1 win to progress to the second round. #Wimbledon pic.twitter.com/mbdBcd8r3q — Wimbledon (@Wimbledon) 3 июля 2017 г.

Рада, что нас поставили играть на большой корт, куда помещается много зрителей и где особая атмосфера. От тренировки очень отличается».

Во втором круге двукратная чемпионка Australian Open сыграет с прошлогодней полуфиналисткой Еленой Весниной (15).