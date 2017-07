Виктория Азаренко: «Очень растрогалась, когда увидела, сколько людей пришло меня поприветствовать»

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, в понедельник в первом круге «Уимблдона» обыгравшая СиСи Беллис 3:6, 6:2, 6:1, выиграла матч в SW19 впервые с 2015-го.

«Было чудесно. Атмосфера была очень душевная, и я очень растрогалась, когда увидела, сколько людей пришло меня поприветствовать. Я очень рада.