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Виктория Азаренко: «Очень растрогалась, когда увидела, сколько людей пришло меня поприветствовать»
04.07.2017 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, в понедельник в первом круге «Уимблдона» обыгравшая СиСи Беллис 3:6, 6:2, 6:1, выиграла матч в SW19 впервые с 2015-го.
«Было чудесно. Атмосфера была очень душевная, и я очень растрогалась, когда увидела, сколько людей пришло меня поприветствовать. Я очень рада.
Рада, что нас поставили играть на большой корт, куда помещается много зрителей и где особая атмосфера. От тренировки очень отличается».
Во втором круге двукратная чемпионка Australian Open сыграет с прошлогодней полуфиналисткой Еленой Весниной (15).
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, в понедельник в первом круге «Уимблдона» обыгравшая СиСи Беллис 3:6, 6:2, 6:1, выиграла матч в SW19 впервые с 2015-го.
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