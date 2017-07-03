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Виктория Азаренко: «Очень растрогалась, когда увидела, сколько людей пришло меня поприветствовать»

04.07.2017 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, в понедельник в первом круге «Уимблдона» обыгравшая СиСи Беллис 3:6, 6:2, 6:1, выиграла матч в SW19 впервые с 2015-го.

«Было чудесно. Атмосфера была очень душевная, и я очень растрогалась, когда увидела, сколько людей пришло меня поприветствовать. Я очень рада.

Рада, что нас поставили играть на большой корт, куда помещается много зрителей и где особая атмосфера. От тренировки очень отличается».

Во втором круге двукратная чемпионка Australian Open сыграет с прошлогодней полуфиналисткой Еленой Весниной (15).

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, в понедельник в первом круге «Уимблдона» обыгравшая СиСи Беллис 3:6, 6:2, 6:1, выиграла матч в SW19 впервые с 2015-го.

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