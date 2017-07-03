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Дударь, Печенин, Талейко, Бабичев вошли в расширенный состав сборной клубов Беларуси на Кубок Короля

04.07.2017 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренерский штаб сборной клубов Беларуси назвал расширенный состав игроков на товарищеский турнира в Таиланде.

10 июля сборная клубов национального чемпионата Беларуси соберется в Минске и начнет подготовку к Кубку Короля. Напомним, соперниками белорусской команды станут сборные Буркина-Фасо, КНДР и Таиланда.

В тренерский штаб нашей команды войдут Людас Румбутис, Игорь Криушенко, Александр Лухвич, Дмитрий Ровнейко и Андрей Сацункевич.

В расположение сборной вызван 31 футболист:

Вратари: Дмитрий Дударь («Слуцк»), Владислав Василючек («Городея»), Максим Шишлов («Неман», Гродно);

Защитники: Александр Павловец, Евгений Клопоцкий (оба — «Торпедо»-БелАЗ, Жодино), Егор Хвалько («Неман», Гродно), Кирилл Печенин («Орша»), Андрей Залеский («Слуцк»), Дмитрий Зинович («Минск»), Артем Скитов, Никита Наумов, Алексей Залеский (все — «Витебск»), Станислав Сазонович, Олег Чмыриков (оба — «Гомель»), Владислав Борисенко («Славия-Мозырь»), Захар Волков («Нафтан», Новополоцк), Александр Чиж («Динамо-Минск»);

Полузащитники: Михаил Бабичев, Артем Соловей (оба — «Витебск»), Олег Евдокимов, Дмитрий Бессмертный, Иван Бахар (все — «Минск»), Максим Талейко («Крумкачы»), Владислав Климович («Неман», Гродно), Александр Котляров («Славия-Мозырь»), Михаил Шибун («Шахтер» Солигорск), Евгений Елезаренко («Гомель»);

Нападающие: Павел Савицкий («Неман», Гродно), Александр Макась («Торпедо»-БелАЗ, Жодино), Дмитрий Антилевский («Днепр», Могилев), Евгений Шевченко («Минск»).

Окончательный список футболистов, которые отправятся на турнир будет объявлен в понедельник 10 июля.

11 июля в 13.25 сборная клубов Беларуси отправится в столицу Таиланда транзитом через Абу-Даби. Первый матч против сборной Буркина-Фасо состоится 14 июля в 12.30 по белорусскому времени. Отметим, что для сборной Беларуси результаты предстоящих матчей не будут учитываться в рейтинге ФИФА.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Тренерский штаб сборной клубов Беларуси назвал расширенный состав игроков на товарищеский турнира в Таиланде.

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