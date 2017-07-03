Полузащитник Гарет Бэйл не планирует в ближайшем будущем возвращаться в Англию.

27-летнему валлийскому вингеру нравится жизнь в Испании. Бэйл не собирается уходить из «Реала», сообщили источники, близкие к игроку.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Бэйла в случае покупки форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

Однако руководство клуба не хочет отпускать Бэйла, а люди в «МЮ», главный тренер которого Жозе Моуринью давно интересуется игроком, не в курсе возможного желания валлийца сменить команду.