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Бэйл не собирается уходить из «Реала»

04.07.2017 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Гарет Бэйл не планирует в ближайшем будущем возвращаться в Англию.

27-летнему валлийскому вингеру нравится жизнь в Испании. Бэйл не собирается уходить из «Реала», сообщили источники, близкие к игроку.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Бэйла в случае покупки форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

Однако руководство клуба не хочет отпускать Бэйла, а люди в «МЮ», главный тренер которого Жозе Моуринью давно интересуется игроком, не в курсе возможного желания валлийца сменить команду.

 
 
Ссылка на источник 24
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Полузащитник Гарет Бэйл не планирует в ближайшем будущем возвращаться в Англию.

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