Месси 15 июля продлит контракт с «Барселоной» до 2022 года

«Барселона» согласовала условия нового контракта с форвардом Лионелем Месси.

30-летний нападающий и президент каталонцев Жозеп Бартомеу подпишут соглашение 15 июля. Все необходимые документы уже находятся в офисе «Барселоны».

Месси и клуб уже некоторое время назад обо всем договорились, но подписание контракта было отложено по двум причинам.

Во-первых. «Барселона» захотела перенести сделку в новый финансовый год, который начался 1 июля. Во-вторых, 30 июня Месси женился на Антонелле Рокуццо в родном городе Росарио.

Месси женился. Было круто!