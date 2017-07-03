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Месси 15 июля продлит контракт с «Барселоной» до 2022 года

04.07.2017 13:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» согласовала условия нового контракта с форвардом Лионелем Месси.

30-летний нападающий и президент каталонцев Жозеп Бартомеу подпишут соглашение 15 июля. Все необходимые документы уже находятся в офисе «Барселоны».

Месси и клуб уже некоторое время назад обо всем договорились, но подписание контракта было отложено по двум причинам.

Во-первых. «Барселона» захотела перенести сделку в новый финансовый год, который начался 1 июля. Во-вторых, 30 июня Месси женился на Антонелле Рокуццо в родном городе Росарио.

Месси женился. Было круто!

 
 
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«Барселона» согласовала условия нового контракта с форвардом Лионелем Месси.

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