|
Месси 15 июля продлит контракт с «Барселоной» до 2022 года
04.07.2017 13:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» согласовала условия нового контракта с форвардом Лионелем Месси.
30-летний нападающий и президент каталонцев Жозеп Бартомеу подпишут соглашение 15 июля. Все необходимые документы уже находятся в офисе «Барселоны».
Месси и клуб уже некоторое время назад обо всем договорились, но подписание контракта было отложено по двум причинам.
Во-первых. «Барселона» захотела перенести сделку в новый финансовый год, который начался 1 июля. Во-вторых, 30 июня Месси женился на Антонелле Рокуццо в родном городе Росарио.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Барселона» согласовала условия нового контракта с форвардом Лионелем Месси.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии