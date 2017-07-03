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Минское «Динамо» продлило контракт с Дроздом
04.07.2017 13:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта с нападающим Сергеем Дроздом.
Дрозд проведет девятый сезон в составе «Динамо»: впервые он сыграл за «зубров» еще в сезоне 2008/09. С тех пор Дрозд выходил на лед в 326 матчах, в которых набрал 44 (20+24) очка.
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Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта с нападающим Сергеем Дроздом.
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