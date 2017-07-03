Минское «Динамо» продлило контракт с Дроздом

Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта с нападающим Сергеем Дроздом.

Дрозд проведет девятый сезон в составе «Динамо»: впервые он сыграл за «зубров» еще в сезоне 2008/09. С тех пор Дрозд выходил на лед в 326 матчах, в которых набрал 44 (20+24) очка.