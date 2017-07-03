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Квалификация ЧЕ-2019. Женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Польши и Эстонии
04.07.2017 13:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Польши и Эстонии в квалификации чемпионата Европы-2019.
Путевки в финальную часть Евробаскета, который пройдет в Сербии и Латвии, получат победители групп, а также шесть лучших команд из занявших вторые места.
Расписание матчей группы «В»:
11 ноября 2017 года
Эстония — Турция
Польша — Беларусь
15 ноября 2017 года
Беларусь — Эстония
Турция — Польша
10 февраля 2018 года
Эстония — Польша
Беларусь — Турция
14 февраля 2018 года
Турция — Эстония
Беларусь — Польша
17 ноября 2018 года
Польша — Турция
Эстония — Беларусь
21 ноября 2018 года
Польша — Эстония
Турция — Беларусь
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Женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Польши и Эстонии в квалификации чемпионата Европы-2019.
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