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Квалификация ЧЕ-2019. Женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Польши и Эстонии

04.07.2017 13:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Польши и Эстонии в квалификации чемпионата Европы-2019.

Путевки в финальную часть Евробаскета, который пройдет в Сербии и Латвии, получат победители групп, а также шесть лучших команд из занявших вторые места.

Расписание матчей группы «В»:

11 ноября 2017 года

Эстония — Турция

Польша — Беларусь

15 ноября 2017 года

Беларусь — Эстония

Турция — Польша

10 февраля 2018 года

Эстония — Польша

Беларусь — Турция

14 февраля 2018 года

Турция — Эстония

Беларусь — Польша

17 ноября 2018 года

Польша — Турция

Эстония — Беларусь

21 ноября 2018 года

Польша — Эстония

Турция — Беларусь

 

 
 
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Женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Польши и Эстонии в квалификации чемпионата Европы-2019.

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