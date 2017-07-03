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КХЛ. Минское «Динамо» вышло из отпуска
04.07.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» вышло из отпуска. Сегодня динамовцы собрались после отдыха, чтобы приступить к подготовке к новому сезону.
В ближайшие дни динамовцам предстоит пройти тестирование, медосмотр, а также приступить к втягивающим тренировкам.
Новый главный тренер «Динамо-Минск» Горди Дуайер присоединится к команде в конце этой недели, когда будут улажены все формальности, а уже в понедельник проведет с игроками первую ледовую тренировку.
Пока же в тренерский штаб «зубров» командирован Дмитрий Кравченко из «Динамо-Молодечно».
В составе на данный момент 16 игроков, включая подписавшего контракт сегодня Сергея Дрозда и исключая не прилетевшего еще в Минск Роба Клинкхаммера. Кроме того, в статусе просматриваемых находятся Руслан Васильчук, Егор Воронов, Дмитрий Знахаренко, а также Богдан Зозон и Никита Устиненко.
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Минское «Динамо» вышло из отпуска.
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