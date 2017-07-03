47news: Драчев передавал государственную землю в частные руки со скидкой до 99 процентов

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев продавал государственную землю в Ленобласти знакомым со скидкой до 99 процентов, утверждает портал 47news.

Драчев является главой администрации Всеволожского района Ленинградской области, а в 2016 году был выбран в Государственную думу России.

Сообщается, что бывший биатлонист передавал государственные земли знакомым и друзьям по цене, значительно отличающейся от реальной стоимости.

Например, участок стоимостью 80 млн был продан бывшему депутату Законодательного собрания всего за 660 тысяч рублей. Фирма, имевшая связь с другим депутатом Ленобласти, получила землю за 9,5 млн рублей вместо возможных 1,8 млрд.

Некоторые компании, по данным 47news, с разрешения Драчева получали земли во Всеволожском районе бесплатно.

Напомним, с 2002 по 2006 годы Драчев выступал за сборную Беларуси и выиграл в составе нашей команды три личные гонки и бронзу чемпионата мира в эстафете. Принимал участие в ОИ-2006 в Турине.