|
«Беларусь 5» покажет матч «Судува» – «Шахтер», поединок «Рунавика» и минского «Динамо» транслироваться не будет
04.07.2017 14:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководством главной дирекции телеканала «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе выездного матча солигорского «Шахтера» в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Напомним, в четверг 6 июля горняки на выезде проведут ответный матч против литовской «Судувы». В Солигорске команды разошлись без забитых мячей. Игра в литовском городе Мариямполь начнется в 18.00 по белорусскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
А вот матч с участием еще одного белорусского представителя в Лиге Европы — минского «Динамо» — в эфире доступен не будет. Дело в том, что телевидение Фарерских островов не производит телекартинку ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы «Рунавик» — «Динамо» Минск. Отметим, что в первой встрече минчане были сильнее — 2:1.
В настоящее время «Беларусь 5» ведет переговоры относительно показа домашнего и гостевого матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов с участием БАТЭ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Беларусь 5» покажет матч «Судува» – «Шахтер», поединок «Рунавика» и минского «Динамо» транслироваться не будет
Руководством главной дирекции телеканала «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе выездного матча солигорского «Шахтера» в рамках 1-го квалификационного...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии