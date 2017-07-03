Карпович вернулся в минское «Динамо», Юзепчук покинул клуб, Артем Гуренко поддерживает форму с командой

Белорусский защитник Сергей Карпович вернулся в минское «Динамо».

Напомним, первую половину сезона футболист провел в аренде в «Городее». Провел 12 игр в чемпионате Беларуси, сделал одну результативную передачу. Подробная статистика здесь.

В тоже время клуб минский клуб покинул нападающий Роман Юзепчук.

Контракт с 19-летним форвардом расторгнут по соглашению сторон. На счету Юзепчука 3 гола в 11 встречах чемпионата дублирующих составов.

Кроме того, форму с минским «Динамо» поддерживает полузащитник Артем Гуренко.

Сообщается, что речь о заключении контракта с футболистом не ведется. Последним клубом Артема Гуренко была литовская «Судува».