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Станислав Драгун: «Если бы Юрий Чиж захотел моего возвращения в «Динамо», именно так и произошло бы»
04.07.2017 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский хавбек Станислав Драгун рассказал корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило, почему решил перейти в БАТЭ, а не в минское «Динамо».
– Главный вопрос: почему БАТЭ, а не «Динамо», откуда тоже выходили на связь?
– Если бы Юрий Саныч Чиж захотел моего возвращения, именно так и произошло бы. А рассматривал я оба этих предложения одновременно, – сказал Драгун.
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Станислав Драгун: «Если бы Юрий Чиж захотел моего возвращения в «Динамо», именно так и произошло бы»
Белорусский хавбек Станислав Драгун рассказал корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило, почему решил перейти в БАТЭ, а не в минское «Динамо».
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