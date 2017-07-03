Станислав Драгун: «Если бы Юрий Чиж захотел моего возвращения в «Динамо», именно так и произошло бы»

Белорусский хавбек Станислав Драгун рассказал корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило, почему решил перейти в БАТЭ, а не в минское «Динамо».

– Главный вопрос: почему БАТЭ, а не «Динамо», откуда тоже выходили на связь?

– Если бы Юрий Саныч Чиж захотел моего возвращения, именно так и произошло бы. А рассматривал я оба этих предложения одновременно, – сказал Драгун.

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