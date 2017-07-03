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Представитель Милевского: «Артем хочет попробовать свои силы в Европе или Беларуси, откуда есть предложения»

04.07.2017 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Представитель нападающего Артема Милевского Александр Панков рассказал , что его клиент имеет предложения от европейских и белорусских команд.

– Сейчас рассматриваем различные варианты продолжения карьеры. От российских команд пока не рассматриваем, хотя они есть. Артем хочет поиграть в Европе. Также возможно возвращение в Беларусь. В ближайшие два-три дня должна наступить ясность.

– Почему Артем не хочет продолжить карьеру в России?

– В России ему было комфортно, но где-то не получилось в футбольном плане. Сейчас он хочет снова попробовать свои силы в Европе или Беларуси, откуда есть предложения.

Напомним, что последним клубом 32-летнего форварда был «Тосно», с которым клуб расторг контракт по взаимному согласию сторон.

За «Тосно» Милевский выступал с 2016 года, провел 18 матчей в чемпионате ФНЛ и Кубке России и не отметился результативными действиями.

 

 
 
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Представитель нападающего Артема Милевского Александр Панков рассказал , что его клиент имеет предложения от европейских и белорусских команд.

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