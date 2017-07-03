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Дуайер возглавил минское «Динамо»
04.07.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Канадский специалист Горди Дуайер официально возглавил минское «Динамо».
Об этом сообщил тренер в своем твиттере.
Напомним, что Дуайер знаком болельщикам как главный тренер хорватского «Медвешчака» в сезонах 2015/16 – 2016/17.
Входил в тренерский штаб сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году. Также возглавлял швейцарский «Амбри-Пиотта», был ассистентом главного тренера юношеской (U18) сборной Канады.
В качестве игрока провел 108 матчей в НХЛ за «Тампу», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль». Также играл в АХЛ, Швеции и Германии.
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Канадский специалист Горди Дуайер официально возглавил минское «Динамо».
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