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Чумак и Хотов покинули могилевский «Днепр»

04.07.2017 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитники «Днепра» Евгений Чумак и Мурат Хотов покинули могилевский «Днепр».

Контракты обоих футболистов расторгнуты по соглашению сторон.

Хотов выступал за «Днепр» с сезона 2016 года. За это время полузащитник провел 40 матчей, в которых отметился 23 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Чумак пришел в команду нынешней весной. За это время украинский полузащитник провел все 14 матчей первого круга, в которых отметился 3 забитыми мячами и одной голевой передачей.

 
 
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Полузащитники «Днепра» Евгений Чумак и Мурат Хотов покинули могилевский «Днепр».

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