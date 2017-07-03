Чумак и Хотов покинули могилевский «Днепр»

Полузащитники «Днепра» Евгений Чумак и Мурат Хотов покинули могилевский «Днепр».

Контракты обоих футболистов расторгнуты по соглашению сторон.

Хотов выступал за «Днепр» с сезона 2016 года. За это время полузащитник провел 40 матчей, в которых отметился 23 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Чумак пришел в команду нынешней весной. За это время украинский полузащитник провел все 14 матчей первого круга, в которых отметился 3 забитыми мячами и одной голевой передачей.