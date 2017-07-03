Александр Седнев: «Уход Чумака и Хотова? Будет выработана стратегия, и «Днепр» будет четко ее придерживаться»

Главный тренер «Днепра» Александр Седнев прокомментировал уход из клуба двух футболистов.

– Ничего страшного не случилось. Мурат и Евгений получили экономически более привлекательные предложения от других клубов. Мы не в состоянии соревноваться с этими предложениями, поэтому можем только поблагодарить игроков за честно проделанную работу. Они многое сделали для клуба. Рады, что эти игроки востребованы на трансферном рынке.

– Уход лидеров команды говорит о перестройке, которая может случиться в «Днепре»?

– Я уже не раз говорил, что клуб должен развиваться. Будет выработана определенная стратегия, и «Днепр» будет четко ее придерживаться.

– Есть разговоры, что в «Днепре» все не очень гладко в финансовом плане, случаются задержки зарплаты. Это повлияло на то, что команда осталась без двух лидеров?

– Пусть слухи ходят дальше… Руководство клуба решит, что делать в этой ситуации, – сказал Седнев.

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