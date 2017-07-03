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18-летний белорусский футболист Кирилл Капленко примет российской гражданство

04.07.2017 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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18-летний белорусский футболист Кирилл Капленко примет российское спортивное гражданство. Об это рассказал его отец Дмитрий в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу.

– Осталось дождаться решения ФИФА. Юниорская сборная России интересуется Кириллом. Мечтаю, чтобы он что-нибудь в жизни выиграл, чтобы сыграл на чемпионате мира, Европы. Пусть бы даже за юношескую, молодежную сборную. Откровенно говоря, белорусы еще не скоро там окажутся. Посмотри, как 1999-й год сыграл с индийцами на мемориале Гранаткина. Хотим попробовать.

Никому мы не были нужны. Но, если ты заигран за молодежную сборную, ты еще можешь вернуться в национальную команду своей страны. Румбутис недавно сказал: давай малого к нам в «молодежку»! Отвечаю: не, Людас Ионыч, хотим в России попробовать. Он: туда трудно попасть! Но мечты иногда сбываются. Мы патриоты Беларуси. Однако желаем лучшего для ребенка. Кирилл в этом вопросе прислушивается к нам, – сказал Дмитрий Капленко.

Отметим, что Кирилл Капленко недавно перешел из академии «Краснодара» в «Зенит».

 
 
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18-летний белорусский футболист Кирилл Капленко примет российское спортивное гражданство.

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