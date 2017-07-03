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Василий Хомутовский: «Амельченко – один из немногих вратарей в белорусской истории, который по таланту мог бы играть в Англии или Германии»

04.07.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер вратарей «Крумкачоў» Василий Хомутовский рассказал об Антоне Амельченко, его профессионализме и интеллекте.

«С Антоном я познакомился еще в национальной сборной, когда приезжал туда из «Стяуа». Его вызывали в компанию ко мне и Юрию Жевнову. Он тогда как раз перешел в ФК «Москва».

Молодой парень, фактурный, пластичный, с большим талантом и правильным отношением к делу. Интересно было следить за его карьерой в России. Могу сказать, что это один из тех немногих вратарей в белорусской истории, который по таланту и манере игры мог бы играть в Англии или Германии.

Когда я начал работать с ним в «Крумкачах», понял, что Амельченко даже в свои 32 года хочет учиться и прогрессировать. Он вникал во все нюансы по вратарской школе. Если бы не его давняя проблема с коленом, он мог бы еще очень сильно прибавить и сделать большой шаг вперед как вратарь. Это показывает его интеллект и ум, ведь в 32 года Антон не плывет на каком-то багаже, а пытается прогрессировать. Это вызывает уважение.

Но футбольной карьерой жизнь не заканчивается. Это я уже точно знаю.

А так как Антон парень умный, он себя в жизни, не сомневаюсь, найдет и как тренер вратарей, и вне футбола. Он себя реализует, потому что всегда хочет учиться и никогда не останавливается на достигнутом. Мне было очень приятно работать с Антоном. Дай Бог, чтобы у нас в Беларуси появлялись такие же талантливые молодые ребята, как Антон Амельченко», – сказал Хомутовский.

 
 
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Тренер вратарей «Крумкачоў» Василий Хомутовский рассказал об Антоне Амельченко, его профессионализме и интеллекте.

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