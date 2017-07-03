Дмитрий Калачев: «Уход Чумака и Хотова никак не связан с разговорами о каких-то финансовых проблемах «Днепра»

Генеральный директор «Днепра» Дмитрий Калачев прокомментировал уход Евгения Чумака и Мурата Хотова из клуба.

«Уход лидеров клуба никак не связан с разговорами о каких-то финансовых проблемах «Днепра». В этом плане у нас нет проблем. Работаем в штатном режиме. Все в порядке. Просто у ребят появились более выгодные предложения.

Чумак поехал на просмотр в команду высшей украинской лиги. Если у него что-то не срастется, он вернется назад. Хотов нашел более денежный вариант в чемпионате Беларуси, решили пойти ему на встречу. Здесь нет никаких подводных течений», – сказал Калачев.