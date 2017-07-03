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Дмитрий Калачев: «Уход Чумака и Хотова никак не связан с разговорами о каких-то финансовых проблемах «Днепра»
04.07.2017 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор «Днепра» Дмитрий Калачев прокомментировал уход Евгения Чумака и Мурата Хотова из клуба.
«Уход лидеров клуба никак не связан с разговорами о каких-то финансовых проблемах «Днепра». В этом плане у нас нет проблем. Работаем в штатном режиме. Все в порядке. Просто у ребят появились более выгодные предложения.
Чумак поехал на просмотр в команду высшей украинской лиги. Если у него что-то не срастется, он вернется назад. Хотов нашел более денежный вариант в чемпионате Беларуси, решили пойти ему на встречу. Здесь нет никаких подводных течений», – сказал Калачев.
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Дмитрий Калачев: «Уход Чумака и Хотова никак не связан с разговорами о каких-то финансовых проблемах «Днепра»
Генеральный директор «Днепра» Дмитрий Калачев прокомментировал уход Евгения Чумака и Мурата Хотова из клуба.
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