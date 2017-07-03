Станислав Драгун: «Некоторые из болельщиков «Динамо» очень быстро забыли все хорошее, что я для них сделал. Вот это мне непонятно»

Белорусский хавбек БАТЭ Станислав Драгун в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило рассказал об угрозах со стороны болельщиков минского .

– Хочешь что-то ответить болельщикам , которые ругают на чем свет стоит?

– Много говорить не стану. Единственное, некоторые из них очень быстро забыли все хорошее, что я для них сделал. Они знают, о чем говорю. Вот это мне непонятно.

– Правда, что в соцсетях тебя повально удаляют из списков друзей?

– И не только. Пишут всякие угрозы. Нашли мой номер — стали звонить. Пришлось вообще телефон на сутки отключить, – сказал Драгун.

Почему Драгун обречен на претензии динамовских болельщиков