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Станислав Драгун: «Некоторые из болельщиков «Динамо» очень быстро забыли все хорошее, что я для них сделал. Вот это мне непонятно»

04.07.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский хавбек БАТЭ Станислав Драгун в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило рассказал об угрозах со стороны болельщиков минского «Динамо».

– Хочешь что-то ответить болельщикам «Динамо», которые ругают на чем свет стоит?

– Много говорить не стану. Единственное, некоторые из них очень быстро забыли все хорошее, что я для них сделал. Они знают, о чем говорю. Вот это мне непонятно.

– Правда, что в соцсетях тебя повально удаляют из списков друзей?

– И не только. Пишут всякие угрозы. Нашли мой номер — стали звонить. Пришлось вообще телефон на сутки отключить, – сказал Драгун.

Почему Драгун обречен на претензии динамовских болельщиков

 
 
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Белорусский хавбек БАТЭ Станислав Драгун в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило рассказал об угрозах со стороны болельщиков минского «Динамо».

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