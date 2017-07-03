«Тур де Франс». 4-й этап. Демар победил, Кириенко – 23-й

Французский гонщик Арно Демар одержал победу на 4-м этапе многодневки «Тур де Франс».
«Тур де Франс»
4-й этап
Мондорф-лес-Байнс, Люксембург – Виттель, Франция
207,5 км
Профиль/Карта
1. Арно Демар (Франция, FDJ) – 4.53,54
2. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin) – то же время
3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)
4. Насер Буанни (Франция, Cofidis)
5. Адриан Пети (Франция, Direct Energie)
6. Юрген Рулантс (Бельгия, Lotto Soudal)
7. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb)...
22. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
23. Василий Кириленко (Беларусь, Sky)...
25. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...
26. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...
28. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
31. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)...
47. Ричи Порт (Австралия, BMC)...
76. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)...
81. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)...
113. Тибо Пино (Франция, FDJ)...
115. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)...
155. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)
Общий зачет
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 14.54,25
2. Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe) – 0,07
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,12
4. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb)
5. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Sky) – 0,16
6. Пьер Латур (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,25...
55. Василий Кириленко (Беларусь, Sky) – 1,42
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Французский гонщик Арно Демар одержал победу на 4-м этапе многодневки «Тур де Франс».
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