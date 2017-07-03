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Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. вторые матчи. «Алашкерт» против «Санта-Коломы»
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Определяется соперник БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, борисовчане сыграют с победителем пары «Алашкерт» – «Санта-Колома».
В первом матче «Алашкерт» обыграл соперника со счетом 1:0.
Лига чемпионов
1-й квалификационный раунд
Вторые матчи
- Дата проведения
-
4 июля, 19.00, «Адем Яшари»
- Голы:
-
0:1 –
37 Ангел,
0:2 –
40, автогол Ислями.
Трепча-89 –
Манджоли, Измаку, Ислями, Потоку, Хасани, Мустафа, Малоку, Броя, Куртишай, Хайдари, Люштаку.
Викингур Гота –
Расмуссен, Ватнхамар, Хансен, Грегерсен, Юрхуус, Якобсен, Джорджевич, Якобсен, Ватнхамар, Лаваль, Ангел.
- Предупреждения:
-
Ангел
(29), Куртишай
(31), Хайдари
(35), Юрхуус
(44).
- Удаление:
-
Куртишай
(33).
- Дата проведения
-
4 июля, 19.00, «А Ле Кок Арена»
Инфонет –
Игонен, Авилов, Кулинич, Калимуллин, Круглов, Дымов, Нестеров, Тумасян, Дмитриев, Проса, Харин.
Хибернианс –
Хогг (Бриффа, 15), Руй, Кройцриглер, Соарес, Джексон Лима, Заанек, Фейлла, Кристенсен, Беццина, Жорже Перейра, Марсело Диас.
- Дата проведения
-
4 июля, 20.30, «Алгарве»
Европа –
Хави Муньос, Мерино, Тоскано, Мойя, Айю, Рольдан, Алекс Кильо, Яхая, Уокер, Бельфорти, Кике Гомес.
Нью Сэйнтс –
Харрисон, Роулинсон, Сондерс, Спендер, Прайс, Броббел, Раутледж, Эдвардс, Маллен, Куигли, Флетчер.
Календарь Лиги чемпионов
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Определяется соперник БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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