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Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. вторые матчи. «Алашкерт» против «Санта-Коломы»

04.07.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Определяется соперник БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, борисовчане сыграют с победителем пары «Алашкерт» – «Санта-Колома».

В первом матче «Алашкерт» обыграл соперника со счетом 1:0.

Лига чемпионов

1-й квалификационный раунд

Вторые матчи

Санта-Колома Андорра – Алашкерт Армения
Дата проведения
4 июля, 21.30, «Комуналь»
Онлайн матча

 

Трепча-89 Косово – Викингур Гота Фарерские острова 0:2 (первый тайм)
Дата проведения
4 июля, 19.00, «Адем Яшари»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 37 Ангел, 0:2 – 40, автогол Ислями.
Трепча-89Манджоли, Измаку, Ислями, Потоку, Хасани, Мустафа, Малоку, Броя, Куртишай, Хайдари, Люштаку.
Викингур ГотаРасмуссен, Ватнхамар, Хансен, Грегерсен, Юрхуус, Якобсен, Джорджевич, Якобсен, Ватнхамар, Лаваль, Ангел.
Предупреждения:
Ангел (29), Куртишай (31), Хайдари (35), Юрхуус (44).
Удаление:
Куртишай (33).

 

Инфонет Эстония – Хибернианс Мальта 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 июля, 19.00, «А Ле Кок Арена»
Онлайн матча
ИнфонетИгонен, Авилов, Кулинич, Калимуллин, Круглов, Дымов, Нестеров, Тумасян, Дмитриев, Проса, Харин.
ХиберниансХогг (Бриффа, 15), Руй, Кройцриглер, Соарес, Джексон Лима, Заанек, Фейлла, Кристенсен, Беццина, Жорже Перейра, Марсело Диас.

 

Европа Гибралтар – Нью Сэйнтс Уэльс
Дата проведения
4 июля, 20.30, «Алгарве»
Онлайн матча
ЕвропаХави Муньос, Мерино, Тоскано, Мойя, Айю, Рольдан, Алекс Кильо, Яхая, Уокер, Бельфорти, Кике Гомес.
Нью СэйнтсХаррисон, Роулинсон, Сондерс, Спендер, Прайс, Броббел, Раутледж, Эдвардс, Маллен, Куигли, Флетчер.

 

Ла Фьорита Сан-Марино – Линфилд Северная Ирландия
Дата проведения
4 июля, 21.30, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
Онлайн матча

Календарь Лиги чемпионов

 
 
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Определяется соперник БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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