Виктор Радьков: «На матчи с нами очень серьезно настраиваются все команды. Мы привлекаем внимание, это их раздражает»

Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал, что на матчи с брестской командой в Беларуси серьезно настраиваются все.

- Полгода достаточно, чтобы почувствовать отношение к себе соперников. Какое оно? Сильно завидуют?

– Есть ощущение, что на матчи с нами очень серьезно настраиваются все. Начиная с топов, заканчивая аутсайдерами, выходят биться, рубиться... Конечно, мы привлекаем внимание, это всех раздражает. Подобное отношение, естественно, осложняет жизнь – результата добиться непросто. Но это нормально. Просто нужно привыкнуть. А что касается какой-то зависти, злобы... Коллеги к нам относятся с уважением. И даже на форумах в интернете, после того как выиграли Кубок, давление спало. Все нормально, – сказал Радьков.