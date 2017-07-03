ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктор Радьков: «На матчи с нами очень серьезно настраиваются все команды. Мы привлекаем внимание, это их раздражает»

04.07.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал, что на матчи с брестской командой в Беларуси серьезно настраиваются все. 

- Полгода достаточно, чтобы почувствовать отношение к себе соперников. Какое оно? Сильно Бресту завидуют?

– Есть ощущение, что на матчи с нами очень серьезно настраиваются все. Начиная с топов, заканчивая аутсайдерами, выходят биться, рубиться... Конечно, мы привлекаем внимание, это всех раздражает. Подобное отношение, естественно, осложняет жизнь – результата добиться непросто. Но это нормально. Просто нужно привыкнуть. А что касается какой-то зависти, злобы... Коллеги к нам относятся с уважением. И даже на форумах в интернете, после того как выиграли Кубок, давление спало. Все нормально, – сказал Радьков.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал, что на матчи с брестской командой в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. вторые матчи. «Алашкерт» против «Санта-Коломы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика