Ляказетт успешно прошел медосмотр в «Арсенале»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт еще на шаг приблизился к переходу в .

Игрок успешно прошел медобследование, осталось лишь уладить бюрократические вопросы, связанные с его трансфером.

26-летний Ляказетт подпишет с «Арсеналом» 5-летний контракт, его трансфер обойдется лондонцам в 52 миллиона фунтов.

Подробную статистику выступлений Ляказетта смотрите здесь .