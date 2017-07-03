|
Ляказетт успешно прошел медосмотр в «Арсенале»
04.07.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт еще на шаг приблизился к переходу в
Игрок успешно прошел медобследование, осталось лишь уладить бюрократические вопросы, связанные с его трансфером.
26-летний Ляказетт подпишет с «Арсеналом» 5-летний контракт, его трансфер обойдется лондонцам в 52 миллиона фунтов.
Подробную статистику выступлений Ляказетта смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт еще на шаг приблизился к переходу в «Арсенал».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии