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Ляказетт успешно прошел медосмотр в «Арсенале»

04.07.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт еще на шаг приблизился к переходу в «Арсенал».

Игрок успешно прошел медобследование, осталось лишь уладить бюрократические вопросы, связанные с его трансфером.

26-летний Ляказетт подпишет с «Арсеналом» 5-летний контракт, его трансфер обойдется лондонцам в 52 миллиона фунтов.

Подробную статистику выступлений Ляказетта смотрите здесь.

 
 
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Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт еще на шаг приблизился к переходу в «Арсенал».

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